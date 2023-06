Poliziotta uccisa da un collega | il dubbio atroce sul movente

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sul caso dellaalla periferia di Roma, nel quartiere San Basilio, spunta l'ipotesi delpassionale. A uccidere Pierpaola Romano è stato un, Massimiliano Carpineti, che poco dopo si è suicidato con la stessa pistola usata per togliere la vita alla donna. Secondo quanto emerso si tratta dell'arma d'ordinanza in dotazione a Carpineti, mentre sulrestano al vaglio anche altre ipotesi investigative. Lae il suo assassino, da quanto si apprende, erano entrambi in servizio presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Camera dei Deputati. Oggi la tragedia a San Basilio intorno alle 11.30 del mattino, proprio mentre Pierpaola Romano usciva dall'androne del palazzo in via Rosario Nicolò, dove la polizia ...