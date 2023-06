Poliziotta uccisa a San Basilio A spararle un collega con cui aveva una relazione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dramma questa mattina Roma dove unadi 58 anni, Pierpaola Romano, è stataintorno alle 11 a colpi di pistola nell’androne del palazzo in cui viveva in via Rosario Nicolò, a San. Ad ucciderla tre colpi esplosi dall’arma di ordinanza di Massimiliano Carpineti, poliziotto anche lui, con il quale da tempo intratteneva una. L’uomo, 49 anni, dopo l’omicidio ha rivolto la pistola contro sé stesso e si è suicidato., lei e illavoravano nello stesso ufficio Entrambi prestavano servizio presso l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Camera dei deputati. Alla base del gesto – ipotizzano gli inquirenti – ci sarebbero motivi passionali. L’uomo è arrivato in auto davanti casa della ...

È grande il dolore per la morte di Pierpaola Romano, la donna uccisa giovedì mattina dal collega Massimiliano Carpineti. L'uomo l'ha freddata con tre colpi di pistola, due al petto e uno alla testa, sotto la sua abitazione di via Rosario Nicolò, zona San Giovanni. Ancora oggi, inoltre, una donna è stata uccisa da un collega che si è poi tolto la vita. Avevamo già in programma, prima di tutto questo, di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri, o al massimo in seguito, nuove norme per contrastare la violenza sulle donne. E invece è stata uccisa. Tre donne sono state ammazzate solo questa settimana, tra cui anche una agente di polizia. Basta, non lo possiamo più sopportare.

La 58enne Pierpaola Romano, originaria di Marzano Appio (Caserta) è stata freddata con tre colpi di pistola dal collega Massimiliano Carpineti, poi morto suicida. La ministra Roccella ha annunciato un nuovo pacchetto di norme per contrastare la violenza sulle donne. Pur sottolineando che la legge non basta: "Serve un cambio culturale". Dal terzo polo arriva un appello per maggiori misure di contrasto.