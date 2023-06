Poliziotta uccisa a Roma | spari nell’androne del palazzo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tragedia questa mattina a, dove una donna è stata colpita e ferita a morte. A segnalare il vicino di casa, che ha raccontato alla polizia di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto, in via Rosario Nicolò sono intervenuti diversi equipaggi della Polizia e per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: lei, una, è morta,del, lì dove è stata trovata senza vita, stesa a terra. Sulla vicenda le indagini sono in corso, bisogna capire cosa sia successo e dare un volto a chi ha impugnato l’arma e aperto il fuoco. Incidente a, scontro auto-moto a San Basilio: morto 41ennea San Basilio La, di cui al momento non è stata diffusa l’identità, è ...

L'hanno visto arrivare a bordo di una Matiz bianca, aprire il fuoco con la sua calibro 9 d'ordinanza. Ha mirato alla donna che diceva di amare, Pierpaola Romano, 58 anni, ispettore superiore di ...Era un agente di polizia anche l'aggressore della donnanell'androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio a Roma. L'uomo si sarebbe allontanato in auto dopo l'omicidio e si sarebbe tolto la vita in auto con la stessa arma. .A far scattare l'allarme, allertato dal rumore degli spari nelle vicinanze dello stabile, un vicino di casa della, la quale in quel momento non era in servizio. La segnalazione alle forze ...

