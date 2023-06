Poliziotta uccisa a Roma | omicida era un suo collega

(Di giovedì 1 giugno 2023) Era un agente di polizia anche l'aggressore della donnanell'androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio a. L'uomo si sarebbe allontanato in auto dopo l'omicidio ...

A far scattare l'allarme, allertato dal rumore degli spari nelle vicinanze dello stabile, un vicino di casa della, la quale in quel momento non era in servizio. La segnalazione alle forze ...Lae il presunto killer erano colleghi: lavoravono nello stesso ufficio. Iscriviti alla newslettera colpi di pistola. L' omicidio è avvenuto nella mattinata di giovedì 1 giugno alla periferia est di Roma, nel quartiere di San Basilio . Secondo quanto riporta Adnkronos , il corpo ...

Roma, poliziotta uccisa a San Basilio: l'assassino si è tolto la vita, era un collega Fanpage.it

Roma, 1 giu. (LaPresse) - Era un poliziotto l'uomo trovato morto in auto a Roma e ritenuto responsabile dell'omicidio della donna, anche lei poliziotta, ...Una poliziotta è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma. L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da al ...