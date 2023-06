Poliziotta uccisa a Roma | collega trovato morto in auto | ipotesi omicidio-suicidio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023), 1 giu. (Adnkronos) - ?Sarebbe un caso didovuto a motivi passionali, a quanto apprende l'Adnkronos, il delitto dellaoggi a, nell'androne di casa, in un palazzo di via Rosario Nicolò nella zona di Torraccia, non lontano dal più noto quartiere di San Basilio. La vittima, Pier Paolano, era sposata con un, un poliziotto in servizio al commissariato Sant'Ippolito con il quale aveva un figlio di 22 anni.della vittima, in servizio insieme a lei all'ispettorato della Camera, anche Massimiliano C., l'agente che l'avrebbe freddata nell'androne del palazzo con tre colpi sparati conla pistola di ordinanza. Dopo l', l'uomo si sarebbe poi allontanato in ...