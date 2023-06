Poliziotta uccisa a Roma | collega trovato morto in auto | ipotesi omicidio - suicidio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sarebbe un caso didovuto a motivi passionali, a quanto apprende l'Adnkronos, il delitto dellaoggi a, nell'androne di casa, in un palazzo di via Rosario ...

Choc a Roma,a colpi di pistola. Il killer trovato morto in auto La donna è statacon la pistola d'ordinanza del suo assassino. I pm della procura di Roma si sono recati in ...Sarebbe un caso di omicidio - suicidio dovuto a motivi passionali, a quanto apprende l'Adnkronos, il delitto dellaoggi a Roma, nell'androne di casa, in un palazzo di via Rosario Nicolò nella zona di Torraccia, non lontano dal più noto quartiere di San Basilio. La vittima, Pier Paola Romano, era ...a Roma, la sparatoria nell'androne di casa: l'assassino è un collega, si è suicidato in auto Mattia Esposito, ritrovato il 17enne scomparso da Centocelle. Il messaggio della mamma: '...

Poliziotta uccisa a colpi di pistola a Roma in zona San Basilio: il killer trovato morto, è un collega Virgilio Notizie

Tre colpi alla testa, la donna è piombata a terra... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > POLIZIOTTA UCCISA < Sei alla ricerca di news di Gossip Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...