Pnrr | stop ai controlli Tensione governo-corte dei conti

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilcambia i poteri delladeisul, escludendo il "controllo concomitante" per i progetti legati al Piano. E incontra i magistrati contabili per spiegare la ratio dell'intervento e cercare di chiudere uno scontro istituzionale che si trascinava da giorni. Con la promessa di trovare un nuovo "modello" di relazioni, "nel rispetto delle competenze". E per elaborare, insieme, un "codice dei", che fissi una volta per tutte le regole