PNRR Scuola | Valditara | “Nessun taglio per gli asili nido”

(Di giovedì 1 giugno 2023) In risposta alle recenti preoccupazioni sul destino dei fondi destinati all'istruzione, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha voluto chiarire la posizione del suo Ministero. "Faremo in modo che tutti i fondi raggiungano gli obiettivi previsti e rispettare le scadenze", ha assicurato il Ministro. L'articolo .

Scuola, dal Pnrr 2,1 miliardi da spendere in tecnologia. Ma non sa come fare WIRED Italia

Un totale di 18 progetti per le scuole del brindisino con una spesa complessiva di 12.277.585,52 euro. La soddisfazione del presidente Toni Matarrelli ...