(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Dopo questo voto non si chiamerà più dl per il rafforzamento della P.a. ma decretodei". Così Arturonelle dichiarazioni di voto, a nome del Pd, sull'emendamento sulladeinella riunione delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera.

... la Corte dei conti aveva il potere di controllo in itinere sulle spese dei fondi del, ... Il capogruppo Dem in commissione Lavoro, Arturo: "Il governo mette sotto tutela la Corte dei conti. ......poi energetica e per garantire le risorse umane e strumentali necessarie alla progettazione e all'attuazione del". Le altre misure Un emendamento del Pd a prima firma del deputato Arturo......2023 per gli interventi previsti dale dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. Via libera unanime alla Camera all'emendamento al decreto p.a, a firma di Arturo(Pd) che ...

Pnrr: Scotto, 'da oggi non più dl Pa, ma dl bavaglio Corte conti' Gazzetta di Modena

La segretaria dem tenta di non intestarsi il voto dei suoi parlamentari in Europa sull’Asap. E si tira fuori dallo stallo chiamando il governo in suo ...L'esecutivo ha presentato nelle commissioni Lavoro e Affari costituzionali della Camera l'atteso emendamento al decreto Pubblica amministrazione sulla Corte dei Conti ...