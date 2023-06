Pnrr | la Corte dei conti | “Contrari alla proroga dello scudo erariale Si rischiano leggerezze nella spesa e aumento del contenzioso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) “La nostra posizione è dietà, ma ci rimettiamo, soprattutto per quanto riguarda il controllo concomitante,scelta del legislatore”. Così il presidente delladei, Guido Carlino, ha concluso la sua relazione di fronte alle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera, riunite in seduta congiunta per esaminare il decreto Pa. Carlino è stato convocato d’urgenza in audizione, su richiesta delle opposizioni, per dire la sua sul contestato emendamento del governo (depositato mercoledì) che abolisce il controllo “in itinere” dellasull’utilizzo dei fondi del, edi un altro anno lo “” che limita la responsabilità contabile dei pubblici dipendenti e amministratori alle ...