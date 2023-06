Pnrr | Bonelli Avs | ' Inaccettabile destinarlo alla produzione di armi'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso del flash mob dei deputati di AVS che si è tenuto questa mattina in piazza Montecitorio ha ...

... nel question time, a garantire che i soldi delnon vengano usati per le armi. Poi se la ... E pure Angelo, co portavoce di Europa Verde e deputato Avs, ha avvertito: ' Del governo non ci ...Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso ...piazza Montecitorio ha duramente criticato l'idea di indirizzare parte dei fondi del...Per Angelo, "l'Italia ha bisogno di cura, per riparare le ferite sociali e ambientali. È immorale destinare fondi delalla produzione di armamenti". Ancora, Elisabetta Piccolotti: "Il ...

Pnrr, Bonelli: "Immorale destinare fondi agli armamenti" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato ... in piazza Montecitorio ha duramente criticato l’idea di indirizzare parte dei fondi del Pnrr per la produzione di armi. “L’Italia ...“L'Italia ha bisogno di cura per riparare le ferite sociali e ambientali che ha subito in questi ultimi anni. Riteniamo per questo immorale destinare i fondi ...