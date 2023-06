Il campetto di Castelnuovodalla Giunta il progetto definitivo per il nuovo impianto sportivo a Castelnuovo: l'ultimo dei sette progetti di rigenerazione urbana finanziati dal. "Siamo riusciti a farci finanziare ...Bruxelles, 1 giu. La plenaria del Parlamento europeo haoggi a Bruxelles, con 446 a favore, 67 contro, 112 astenuti, la proposta di regolamento ...dai Fondi di coesione o dal. Diverse ...Ma se non è ancora statodal Consiglio Regionale, come è possibile, allora, che siano già ... alla base delvaldostano, mancassero effettivamente strategie concrete. Motivo per il quale ...

**Pnrr: approvato emendamento Corte conti Gazzetta di Modena

PESCARA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta del Presidente Marco Marsilio, ha individuato le strutture regionali competenti all’attuazione degli obiettivi e ...Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto al question time in Senato ribandendo che il Governo non vuole limitare «le competenze e il ruolo della corte dei Conti»,ma anzi «vuole attuare una politica di c ...