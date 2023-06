Playout Serie B 2022 2023 | il Brescia retrocede in C | salvo il Cosenza Gara sospesa a un minuto dalla fine

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) Termina 1-1 il match del Rigamonti tra, valevole per il ritorno deidel campionato italiano di. In virtù dell’1-0 dell’andata, è dunque la squadra di Viali a conquistare la salvezza entirsi un’altra stagione nella cadetteria. Retrocedono invece inC dopo 38 anni le Rondinelle, brave a sbloccare laal 74? con Bisoli ma beffate in pieno recupero dal colpo di testa di Meroni. Laviene poial 95? per lancio di fumogeni e invasione di campo dei tifosi lombardi e non riprende più. Ilpuò dunque festeggiare la salvezza, mentre la squadra di casa saluta la B. PAGELLE E TABELLINO CRONACA – Come prevedibile, parte ...