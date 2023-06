Pisa | UFFICIALE | via il ds Chiellini

(Di giovedì 1 giugno 2023) In Serie B ile il direttore sportivo Claudiocomunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale...

Ringrazio il Sporting Club per tutte le emozioni vissute e auguro ai colori nerazzurri le migliori fortune e un futuro ricco di soddisfazioni'. La Società Sporting Club, nel ringraziare il ...

Ufficiale, il Pisa Sporting Club e Claudio Chiellini si separano LA NAZIONE

Il fratello di Giorgio non sarà più il ds dei nerazzurri: la nota della società e le parole del dirigente ex Juve ...Cambio in casa Pisa, ai saluti il ds Claudio Chiellini, che vedrà scadere il suo legame con il club toscano il prossimo 30 giugno. Ecco la nota della società toscana: ...