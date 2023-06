Pio e Amedeo tra i premiati di Marateale 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “Felicissima sera”, la coppia comica foggiana Pio esi prepara a salire sul palco della XV edizione di “– Premio internazionale Basilicata”. Quando si terrà il “– Premio internazionale Basilicata”? Il “– Premio internazionale Basilicata” si terrà dal 25 al 29 luglio a Maratea, nella “perla del Tirreno”, presso l’Hotel Santavenere. La motivazione del premio a Pio eAi due mattatori – che ad ottobre tornano a teatro in giro per l’Italia con il nuovo spettacolo “Felicissimo Show” – conferito il premio“per la capacità di leggere vizi e virtù della società italiana attraverso la lente d’ingrandimento di una straordinaria e ...

Ma non mancheranno anche personaggi del mondo dello spettacolo come i comici, o l'attore napoletano Alessandro Siani . Gigi D'Alessio A cantare con Gigi interverranno amici come Biagio ...... con tantissimi ospiti attesi tra i big della musica, della tv e della comicità tra cui Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali,, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, ...Sul palco si alterneranno insieme a Gigi D'Alessio anche Elodie ('Una magica storia d'amore'), Max Pezzali ,, Tananai (che canterà 'Tango' in Napoletano), Lazza , Geolier, Serena Rossi, ...

Come può uno scoglio: ciak, si gira per Pio, Amedeo e Gennaro Nunziante ComingSoon.it

Gigi d'Alessio torna a sorprendere Napoli e i suoi cittadini. Questa volta però, l'appuntamento sarà visibile su Rai Uno e tutti gli italiani potranno vedere ma ...Pio e Amedeo ospiti dell'Anema e Core di Capri: le foto della serata nel locale da sempre simbolo della dolce vita ...