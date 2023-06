Pio e Amedeo infiammano l’Anema e Core a Capri

Ma non mancheranno anche personaggi del mondo dello spettacolo come i comici, o l'attore napoletano Alessandro Siani . Gigi D'Alessio A cantare con Gigi interverranno amici come Biagio ...... con tantissimi ospiti attesi tra i big della musica, della tv e della comicità tra cui Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali,, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, ...Sul palco si alterneranno insieme a Gigi D'Alessio anche Elodie ('Una magica storia d'amore'), Max Pezzali ,, Tananai (che canterà 'Tango' in Napoletano), Lazza , Geolier, Serena Rossi, ...

Come può uno scoglio: ciak, si gira per Pio, Amedeo e Gennaro Nunziante ComingSoon.it

Gigi D’Alessio ritorna sul palco di Piazza Plebiscito, stasera 1° giugno, per il terzo appuntamento di Gigi – Uno come te -Ancora ...Gigi uno come te... Ancora insieme: la scaletta del concerto di D'Alessio su Rai 1. Cantanti, ospiti, ordine di uscita, esibizione ...