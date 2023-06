Pierpaola Romano lavorava alla Camera con il collega che l’ha uccisa Una tragedia che sconvolge la Polizia

Articolo..., tratto da... www.tgcom24.mediaset.it ! Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Roma, nel quartiere Torraccia: la vittima, la 58enne, era una poliziotta, lavorava alla Camera dei deputati ed era sposata. Gli agenti accorsi l'hanno trovata senza vita nell'androne di un palazzo... sembra che il killer, Massimiliano ...... accompagnato dall'hashtag #losapevamotutte, per gridare la rabbia e lo sconforto dopo gli omicidi di Giulia Tramontano e di. "Non una singola donna che abbia pensato ad un epilogo ...Chi è l'agente uccisaLa vittima era l'agente, 57 anni, era sposata con l'agente Adalberto Montanaro, entrambi di Caserta, e hanno un figlio di 22 anni, anche lui ...

Roma, poliziotta uccisa da un collega a Casal Monastero con tre colpi alla testa: l'uomo poi si toglie la vita ilmessaggero.it

La ministra Roccella ha annunciato un nuovo pacchetto di norme per contrastare la violenza sulle donne. Pur sottolineando che la legge non basta: “Serve un cambio culturale”. Dal terzo polo arriva un ..."La violenza non inizia mai con uno schiaffo", spiega a Today Anna Agosta, consigliera nazionale Di.Re. Donne in Rete contro la violenza ...