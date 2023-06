Piero Chiambretti su Fabio Fazio | Nessuna censura | vanno dove c' è mercato

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ma, da quello che leggo, chi se n'è andato lo ha fatto per scelta. Non è stato cacciato nessuno. E nessuno è rimasto disoccupato. Mi sembra difficile parlare di censure". Anche, ...

Tra questi ultimi c'è anche, attualmente volto di Mediaset ma con un lungo passato in Rai.sulla nuova Rai e l'addio di Fazio. Il conduttore ha rilasciato un'...Così, chi meglio di un professionista del tubo catodico come(ora volto Mediaset, ma in passato in Rai tra gli anni '80 e l'inizio dei 2000) può dare la sua opinione in merito Ci ...Estratto dell'articolo di Andrea Malaguti per 'La Stampa''Alla mia età mi sento come la Vanoni'. Una donna 'No, una persona serena e in pace col mondo, che riesce a guardare le cose con distacco ...

Piero Chiambretti ha criticato Fabio Fazio e tutti coloro che stanno lasciando la Rai per motivi politici, sostenendo che non ci sia in atto alcuna epurazione.“La tv e la politica vanno a braccetto da sempre, non c’è nulla di nuovo sul fronte occidentale, anche se oggi molti scappano dando l’impressione di farne una questione di principio. Non vanno sulle m ...