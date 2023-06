Piazza Fiume diventa semipedonale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023) , ecco il progetto del comune –. Con un grande “square” centrale a totale disposizione dei passanti, al posto dell’area taxi. A circolazione automobilistica praticamente invariata. E’ più di una suggestione. Si tratta del progetto andato in discussione questa mattina alla commissione Turismo del Comune di Roma, presieduta da Mariano Angelucci. La delibera contiene tre assi di intervento. Il più importante è appunto quello sudove l’idea, ha riassunto Angelucci, è quella di “chiedere uno studio sul traffico all’agenzia Roma servizi per la Mobilità, per chiudere via Sulpicio Massimo, prevedere la svolta delle auto a via Valenziani, e spostare gli stalli dell’area taxi che oggi invadono buona parte della, spostandoli a corso d’Italia. Inoltre ...