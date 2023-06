Peste suina | Corrado Matera chiede interventi urgenti alla Regione Campania

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“È necessario mettere in campo, finalizzati ad arginare l’epidemia diAfricana che purtroppo ha fatto la sua comparsa ine in particolare in alcune aree del Vallo di Diano e del Cilento”: lo afferma il Consigliere Regionale, che individua come prioritari in particolare due provvedimenti: l’istituzione di un fondo “ristori” per gli allevatori della razza, finalizzato a prevenire il rischio di contagio, e l’attivazione di una misura regionale straordinaria di aiuti destinati agli allevatori delle aree contagiate. Le richieste, attraverso una accorata missiva, sono state fatte pervenire ieri daal Presidente della Giunta Regionale della ...