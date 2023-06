Perché piove sempre di pomeriggio? Che estate sarà a Roma | le previsioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023). E qualcuno aggiungerebbe “Governo ladro”. Sembra un orologio svizzero, per usare una metafora comune. Ogni giorno, alle 17 in punto, il cielo disi oscura e si scatena un violento acquazzone accompagnato da tuoni e fulmini. A volte il fenomeno si anticipa nelle prime ore del, quando il caldo dovrebbe essere più intenso, altre volte si ripete in tarda serata, rovinando i programmi di chi vorrebbe godersi una passeggiata o una cena all’aperto. Il risultato è una serie di disagi per i cittadini della Capitale, costretti a fare i conti con strade allagate, traffico caotico e mezzi pubblici inefficienti. Eppure, le giornatene iniziano all’insegna del sole e del bel tempo. Il cielo è limpido, le temperature sono gradevoli e anche le incombenze quotidiane, pur tra mille difficoltà, sembrano più ...