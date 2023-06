“Perché me ne sono andato” Ida Platano | l’ex è di nuovo single E a sorpresa torna a farsi sentire…

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Uomini e Donne, il ritorno del cavaliere ex corteggiatore di Ida. Chi non conosce l’affascinante dama del Trono Over nel dating show di Maria De Filippi alzi la mano. No, non quella, l’altra mano. Si scherza, ovviamente.parrucchiera, ops, hair-stylist di Brescia nata in Sicilia qualche anno fa – ma se li porta bene – è una delle protagoniste indiscusse del programma trasmesso nel primo pomeriggio di Canale 5. In questo momento le ripreseferme, UeDa settembre. Ma già si parla dei nuovi tronisti col ritorno di qualche vecchia conoscenza. Proprio come quella del cavaliere che è stato corteggiatore di Idae che poi ha accettato di conoscere anche altre dame. Proprio lui si è fidanzato con Viviana, ma poi dopo appena sei mesi la relazione è naufragata: “Non c’è un ...