Perché l’Italia deve uscire dalla fallimentare Via della Seta cinese

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tra i dossier più importanti e delicati sulla scrivaniapresidente del Consiglio Giorgia Meloni vi è quello riguardante il memorandum d’intesa con la Cina per lo sviluppoBelt and Road Initiative. Sottoscritto nel marzo 2019 dal primo governo Conte, tale accordo pone oggisotto la pressione degli alleati del G7 affinché il nostro paese non lo rinnovi. Decisione che dovrà essere presa entro fine anno. Alla luce dei gravi danni economici, finanziari e ambientali che questa insidiosa iniziativaha provocato in gran parte dei paesi coinvolti, il governo italiano si è detto non intenzionato a rinnovare l’accordo, che risulta utile solo a esaudire le aspirazioni egemonicheCina. In questo primo quarto del ventunesimo secolo, la Cina si è estroflessa dai suoi confini e ...