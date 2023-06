Perché la Rai non vuole celebrare Raffaella Carrà?

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 1 giugno 2023): Rai, che brutta sorpresa. Nessun omaggio a Raffa Il Messaggero, pagina 21, di Massimo Galanto.non merita una serata-evento in Rai. A quasi due anni dalla sua scomparsa (5 luglio 2021), la tv pubblica non è in grado di rendere il giusto omaggio a una icona dello spettacolo amata non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Su Rai1 il prossimo 18 giugno, giorno in cui l’indimenticabile caschetto biondo avrebbe compiuto 80 anni, sarebbe dovuta andare in onda lo show-evento dal titolo Fiesta. E invece così non sarà. La serata omaggio era stata inizialmente fissata per il 21 maggio 2022 con la partecipazione di grandi nomi della tv e della musica e con Milly Carlucci nei panni della conduttrice. Il rinvio Il tributo subì uno slittamento, senza ...