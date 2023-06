Perché è normale che perdano | Massimo Cacciari | lo schiaffo a Pd e Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) «La sinistra è sparita. Da trent'anni non rappresenta più il popolo. Anche se Elly Shlein fosse un genio non cambierebbe nulla». Parte così la nostra chiacchierata con, filosofo e politico italiano. L'ex sindaco di Venezia ha così analizzato la clamorosa sconfitta del centrosinistra alle amministrative. Professor, l'Italia e l'Europa hanno virato a destra. La sconfitta di Sanchez in Spagna, la Svezia che dopo un secolo ha cambiato rotta, Comuni italiani, da sempre fortini rossi, saranno amministrati dalla destra. «Il risultato di queste Amministrative che ha visto la clamorosa sconfitta della sinistra, era scontatissimo. Scusi, ma come si può pensare che vinca la I sinistra quando oramai rappresenta solo alcune categorie? Sono trent'anni che il popolo non si sente più rappresentato dalla sinistra. ...