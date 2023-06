Pensioni | sarà un luglio d’oro | non ci credi? Ecco le simulazioni | Inequivocabili

(Di giovedì 1 giugno 2023)unper milioni di pensionati grazie agli aumenti delle. Vediamo di quanto cresceranno gli importi. Aarriveranno finalmente i tanto attesi aumenti delleminime con tanto di arretrati. Vediamo insieme quali saranno i nuovi importi degli assegni.ricco per milioni di pensionati/ Ilovetrading.itLa legge di Bilancio 2023 ha approvato la rivalutazione degli assegnistici pari o inferiori al trattamento minimo che, per il 2023, è stato fissato a 563,74 euro. Pertanto che percepisce mensilmente suddetta cifra o meno, a partire dae per tutto il 2023 riceverà un assegno più ricco. Per il 2023 la rivalutazionedell’1,5% per i pensionati con meno di 75 anni e ...

La riformaquindi tema di discussione anche perché Quota 103 è in scadenza, così come Ape Sociale e Opzione Donna. Riparte il cantiere sulla riforma2024 Ma per fare una ..."In questo contesto, - chiosa la responsabile della FNP CISL Romagna -cruciale garantire ...segretario - propone una vasta gamma di soluzioni che dimostrano come la questione delle...Per quanto riguarda il pagamento delle, l'Inps con il comunicato stampa del 21 marzo 2022 ha fatto sapere che è stato ripristinato il consueto calendario e pertanto non cipiù l'...