(Di giovedì 1 giugno 2023) Occorre ridare il proprio ruolo allaall’interno dei GLO ed eliminare le norme del decreto secondo le quali gli insegnanti e le stessepotrebbero essere chiamate a rispondere diin caso di richiesta non congrua delle ore diper l’alunno. Ma c’è tanto di più, in aggiunta a queste due urgenti richieste, nel documento che l’associazione di genitori Articolo 26 ha reso pubblico e poi consegnato al Ministero dell’Istruzione. Il documento evidenzia leriscontrate nel Decreto Interministeriale 182/2020 e nei suoi allegati. L'articolo .

... azienda fondata dall'ex OnePlus Car, si è tuffata ufficialmente nel mercato true wireless , estendendo poi le sue mire verso il settore smartphone . Nelle ultimesono trapelati dei nuovi ......questo genere di professionalizzazione dovrebbe essere garantita attraverso lo studio " per 600... per esempio, su una progettazione personalizzata (il, Piano Educativo Individualizzato) o ...... Competenza pedagogica nello sviluppo delper il Progetto di Vita; Competenze didattiche ... Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24su 24. Le news della scuola in primo piano,...

PEI e ore di sostegno, se docenti e famiglie richiedono ore di sostegno non congrue rischiano condanna per danno erariale. Tutte le criticità. INTERVISTA a Gualtiero Raimondi Cominesi Orizzonte Scuola

Durante un'intervista a Forbes, Carl Pei ha svelato alcune informazioni su Nothing Phone (2) e soprattutto quando verrà presentato. Il modello attuale è stato presentato martedì 12 luglio, l'evento di ...Carl Pei ha confermato il chipset Snapdragon 8+ Gen1 di Nothing Phone (2) e la batteria da 4.700 mAh dello smartphone.