Pd in tilt | Renzi smaschera Schlein | Sa vincere le primarie ma perde le elezioni

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ellyrilancia, e di questo i dem dovrebbero preoccuparsi perché pare non abbia colto il senso pieno della debacle sui territori. «A chi pensa che sia finita - dice la segretaria Pd in un video Instagram a due giorni dalla sconfitta alle amministrative- io dico che abbiamo solo cominciato». E tanto per tranquillizzare i moderati, fa un'allusione a Mao, e al suo celebre brocardo sulla rivoluzione che non è un pranzo di gala. «Il cambiamento non è un pranzo di gala – riadatta- è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti. Mettetevi comodi, siamo qui per restare». Sottolinea poi «il lavoro lungo da fare, coinvolgendo partito e territori. Andiamo avanti con le nostre battaglie». Poi assicura: «Non ci spaventano gli attacchi. Siamo qui per fare esattamente quello che diciamo». Proprio questo, in realtà, è il problema, visto che questo Pd ...