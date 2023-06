Paventi | «Torino-Inter? Prova generale verso Istanbul! Rotazioni ridotte»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Andrea, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dimatch in programma sabato alle 18:30 e che chiuderà il campionato della squadra di Inzaghi, attesa poi dalla finale di Champions League contro il Manchester City TESTA – Questa l’analisi di Andrea: «in vista di Istanbul. Ci saranno dellenella fase iniziale e poi cambi a gara in corso per dare riposo a chi non ha necessità di giocare tutta la partita. Non si vivrà il match come un amichevole che non vale nulla».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...