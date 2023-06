Paura per Biden | clamorosa caduta durante una cerimonia pubblica L’America s’interroga video

(Di giovedì 1 giugno 2023) Attimi diper Joechela consegna dei diplomi ai cadetti dell’Air Force, a Colorado Springs, è scivolato e ha compiuto una rovinosasul palco. Come si vede dalle immagini che stanno girando sui Social il presidente, che ha 80 anni, si è accasciato sulle ginocchia poi è stato aiutato a rialzarsi dagli stessi membri dell’Air Force. Successivamente,è rimasto in piedi per tutto il resto dellaed è sembrato in buone condizioni. “Sta bene – ha scritto su Twitter il Direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Ben LaBolt – c’era un sacco di sabbia sul palco mentre stringeva le mani”., il più anziano presidente degli Stati Uniti, è caduto in diverse occasioni da quando è alla Casa Bianca e questo ha sollevato interrogativi ...

...nelle campagne di Olmedo disagi si sono registrati a un rifugioanimali. L'acqua ha allagato la fattoria didattica con la titolare che ha lanciato disperati appelli sui social perché aveva...... di viaggiare, ridurre le distanze ed accedere a beni prodotti in tutto il mondo; dall'altro coloro che invece vedono la globalizzazione come un pericolo , perché hannoil loro lavoro, ...... Sono tenace, duro, crudo e diretto a volte, simpatico, empatico, non mi fanulla. E ho il ... La risposta di Signorini Caro Frate Alfredo, graziel'interesse e l'entusiasmo con cui segue il ...

Scontro tra auto e furgone a Montorfano, paura per una donna La Provincia di Como

Un’altra tartaruga azzannatrice è stata avvista, stamani, e poi catturata lungo la strada tra Morlupo e Capena. È il terzo caso in pochissimi giorni. Lo scorso 22 maggio, ...Nelle trame turche di Terra amara, Zuleyha non esita a gettarsi nelle acque del fiume per salvare Mujgan e Kerem Ali ...