Patteggiamento Juve | Ceferin incontra Gravina | il motivo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo ildellanella manovra stipendi,hato a Budapest il presidente dell’UEFADopo ildellanella manovra stipendi,hato a Budapest il presidente dell’UEFA. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,non sarebbe contento degli ultimi sviluppi e ora vorrebbe accelerare per capire come muoversi. Entro fino giugno potrebbe arrivare la decisione sul futuro nelle Coppe dei bianconeri.

Juventus, dopo ilpuò arrivare dalla Uefa la sentenza peggiore possibile: 'Due anni di squalifica'Si è chiuso positivamente ilproposto dalla Juventus alla Procura Federale per il filone stipendi. L'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale ha infatti decretato una una sanzione pecuniaria pari a 718.240,00 ...Dire che lapaga alla giustizia sportiva l'equivalente della tredicesima di Pogba per i gravi ... Solo Andrea Agnelli rinunciando per ora alnon ha voluto mettere una pietra tombale, ...... ha condizionato l'andamento dei bianconeri nel corso dell'ultima stagione, colpendo la classifica dellacon una pesante penalizzazione in campionato pari a 10 punti. Delche si è ...

Patteggiamento Juve, il comunicato: Messo un punto, superata l'instabilità Tuttosport

La decisione della Juventus di avvalersi del patteggiamento per la questione stipendi, ha di fatto chiuso con una sorta di concordato la vertenza della società bianconera con la giustizia sportiva.Dopo le travagliate vicende giudiziarie, per ora conclusesi con un patteggiamento per la manovra stipendi, la Juve è chiamata a prendere delle importanti decisioni sul futuro del progetto sportivo, e ...