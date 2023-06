Passeggia in riva al lago e viene risucchiata dal fango denso

(Di giovedì 1 giugno 2023) Una donna, vista la bella giornata, decide di fare unata sulladelma, ad un certo punto,dale resta intrappolata fino alla vita. La vicenda è successa il 29 maggio scorso a Marine Lake, nel Merseyside (Nord ovest dell’Inghilterra). Secondo il giornale Liverpool Echo, l’allarme è stato lanciato alle ore 14 ma la donna era intrappolata nelgià da diverso tempo: la sventurata è stata trovata dai soccorritori in un canale di acqua bassa. Fortunatamente, le operazioni di soccorso hanno avuto successo e così sono riusciti ad estrarla portata in salvo a bordo di un hovercraft. La donna era in stato di shock per ilfreddo ma nel complesso non necessitava di cure urgenti. Tenuta al ...

