Parata militare del 2 Giugno a Roma | tutte le strade chiuse

(Di giovedì 1 giugno 2023)– Come ogni annosi prepara a festeggiare la Festa della Repubblica con la tradizionaledel 2. Il centro della Capitale si blinda. Per il 77° anniversario della Proclamazione della Repubblica, le cerimonie prenderanno avvio con la deposizione di una corona all’Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 10 segue la tradizionale rivistalungo i Fori Imperiali alla quale il Sindaco Roberto Gualtieri assiste dal palco presidenziale. Segue poi il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale. In occasione della Festa della Repubblica il Ministero della Cultura ha reso disponibile un elenco dei musei con ingresso gratuito per il prossimo venerdì 2(leggi qui). Le...