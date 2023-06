Parata 2 giugno 2023 a Roma | orari e percorso | dove vederla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ci siamo, manca davvero poco alla Festa della Repubblica! Una ricorrenza storica estremamente importante e in occasione della quale le cerimonie istituzionali certamente non mancano. Ne è un esempio tra gli altri, la tradizionale quanto immancabileche si terrà ain via dei Fori Imperiali con il suggestivo volo delle frecce tricolori. Lanon è, tuttavia, l’unico evento che ruota attorno alla Festa della Repubblica. Musei gratis ail 2: quali e gliper la Festa della Repubblica Le celebrazioni per la Festa della Repubblica Le celebrazioni per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana inizieranno oggi, giovedì primoe il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha in programma ...