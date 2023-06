Paradise Highway | recensione del film con Juliette Binoche

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il, 2022. Regia: Anna Gutto. Cast:, Frank Grillo, Morgan Freeman, Hala Finley, Cameron Monaghan. Genere: drammatico, thriller. Durata: 115 minuti. Dove l’abbiamo visto: al LocarnoFestival, in lingua originale. Trama: Sally, che si guadagna da vivere facendo la camionista, scopre che uno dei suoi incarichi è legato alle attività criminali del fratello. Attrice, regista e drammaturga di successo nella sua natia Norvegia e nel mondo, Anna Gutto si è fatta notare a livello internazionale in ambito audiovisivo tramite Netflix, per cui è stata coregista della serie norvegese Home for Christmas. L’attenzione delle case di produzione americane non si è fatta attendere, e nel 2022 la cineasta ha collaborato con la LionsGate ...