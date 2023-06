Paola Perego | chi sono il marito e i figli della conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023) : nonna, nipoti, età, anni, Lucio Presta, ex, Carnevale, vita privata Chiile idi, la notatelevisiva,questo pomeriggio aè un? La presentatrice di Citofonare Rai 2 si è sposata per la prima volta con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli che ha conosciuto nel corso degli anni Ottanta. Insieme hanno avuto due splendidi, Giulia e Riccardo Carnevale. Da circa 20 anni, dopo la rottura con Carnevale, è legata al noto agente televisivo Lucio Presta. I due sisposati il 25 settembre del 2011, dopo 10 anni di finanziamento.è già nonna: ...