Pallavolo | primo ko per le azzurre in Nations League | la Polonia vince 3-1

(Di giovedì 1 giugno 2023) Antalya, 1 giu. – (Adnkronos) –ko in Volleyper l’Italvolley femminile che ad Antalya, nella pool 1, perde contro laper 3-1 con i parziali di 25-20, 20-25, 14-25, 18-25. Dopo la vittoria al tie-break sulla Thailandia, le ragazze di Mazzanti restano in partita soltanto nelset. Dal secondo parziale arriva il ritorno prepotente della nazionale allenata da Stefano Lavarini trascinata da Stysiak (24 punti per lei) e dalla centrale Korneluk. Leaffronteranno domani, venerdì 2 giugno, gli Stati Uniti. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena. Mazzanti propone Bosio-Nwakalor in diagonale palleggiatore-opposto, Degradi e Omoruyi schiacciatrici, Danesi e Squarcini al centro e Panetoni libero. Due cambi dunque rispetto al sestetto che ha iniziato ...