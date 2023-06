Pallavolo mon amour Torna Csen in Volley!

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 1 giugno 2023) 850 atleti da tutta Italia raggiungono la Calabria: 100 partite diin 4 giorni per decretare i campioni nazionalimon. Hanno 12, 16, 18 anni i giovani pallavolisti del domani che borsone in spalla e divise indosso hanno raggiunto la Calabria per disputare le finali del campionato nazionalein Volley 2023. Mille colori riempiono le strutture che li ospitano. Sguardi di intesa, sorrisi a trentatré denti e l’emozione grande di ritrovarsi ancora, un anno dopo. La gioia di riabbracciarsi per un nuovo anno. L’appuntamento é nella città di Corigliano-Rossano, per partecipare alla kermesse sportiva si terrà dal 1º al 4 giugno. Quattro giorni di gare da conquistare a suon di schiacciate, una sfida all’ultimo set che vedrà protagonisti proprio loro: i giovani pallavolisti del domani. ...