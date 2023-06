Pallanuoto | Champions League 2023 | Pro Recco-Vouliagmeni 12-8 Liguri in finale contro il Novi Beograd!

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per il terzo anno consecutivo la Prodisputerà ladella2022-di: nella seconda semi, infatti, ibattono per 12-8 gli ellenici del, che a sorpresa nei quarti avevano superato il Brescia, anche grazie ad uno straordinario terzo quarto chiuso con un parziale di 5-0. Nelle semifinali per il 5° posto il Brescia cede ai magiari del Ferencvaros per 8-9 e giocherà per il 7° postoi croati dello Jug Dubrovnik domani, venerdì 2 giugno, alle ore 21.00. Per il secondo anno consecutivo la Pro, che ha vinto le ultime due edizioni del massimo torneo continentale, affronterà nell’ultimo atto, ancora a Belgrado, i padroni di casa serbi ...

Un altro pezzetto di storia è dietro l'angolo, 32 minuti di sofferenza e sapremo. La Pro Recco a Belgrado continua ad accarezzare il sogno della terzaconsecutiva - impresa riuscita soltanto alla Mladost tra il 1968 e il 1970 - dopo aver battuto 12 - 8 il Vouliagmeni. Sabato l'ultimo atto contro il Novi Beograd: sarà dunque la stessa ...La Pro Recco è ancora protagonista nella LENLeague . Per il terzo anno consecutivo i liguri volano in finale nella competizione europea, battendo in semifinale a Belgrado i greci del Vouliagmeni : 12 - 8 il punteggio finale in favore ...La Pro Recco non tradisce e, grazie al successo sul Vouliagmeni, raggiunge per il terzo anno consecutivo la finale diLeague di. La squadra di Sukno si è imposta per 12 - 8 (2 - 3, 3 - 2, 5 - 0, 2 - 3) sui greci nella Final Eight di Belgrado, staccando il pass per l'atto conclusivo. A separare il ...

Champions Pallanuoto, Pro Recco-Vouliagmeni 8-12: biancocelesti di nuovo in finale Sky Sport

Per il terzo anno consecutivo la Pro Recco disputerà la finale della Champions League 2022-2023 di pallanuoto: nella seconda semifinale, infatti, i liguri battono per 12-8 gli ellenici del Vouliagmeni ...Leggi su Sky Sport l'articolo Champions Pallanuoto, Pro Recco-Vouliagmeni 8-12: biancocelesti di nuovo in finale ...