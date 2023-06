Palestre scolastiche di Cerveteri | l’avviso per la concessione d’uso alle associazioni

(Di giovedì 1 giugno 2023)– È disponibile sul sito istituzionale del Comune dipubblico per ladi autorizzazionidellecomunali di pertinenza scolastica per la stagione sportiva 2023/2024. Il bando è rivolto a tutte le Società osportive senza fine di lucro, iscritte all’albo delleComunali. Si potrà presentare domanda entro le ore 12:00 di venerdì 9 giugno presso l’Ufficio Protocollo sito all’interno del Parco della Legnara. La domanda, potrà essere presentata anche tramite PEC all’indirizzo comune@pec.it. Non saranno ammesse domande che perverranno per posta elettronica semplice. “Come ogni anno, anche quest’anno abbiamo pubblicato questo avviso che ci consente di ...

Dalla piscina olimpionica comunale al Palakro a decine di impianti nei quartieri cittadini, le. Strutture che offrono la possibilità di poter fare sport, di allenarsi, di poter ...Primato assoluto per scuole dotate di: tutti gli edifici scolastici offrono tale servizio. ... Per finire, buon piazzamento - quinto posto - per l'incidenza delle rette delle mense(...Dalla piscina olimpionica comunale al Palakro a decine di impianti nei quartieri cittadini, le. Strutture che offrono la possibilità di poter fare sport, di allenarsi, di poter ...

Avviso pubblico per l’assegnazione in uso delle palestre scolastiche ... Comune di Bitonto

Il bando per rendere classi e laboratori più moderni scade a fine giugno. I fondi del Pnrr sono tantissimi ma la gestione è complicata, c'è poco personale e manca il tempo per studiare progetti che du ...Dal Rinascimento ai giorni nostri: l'utopia della città ideale torna a farsi strada, ma con caratteristiche diverse in base all'età. Del resto non tutte le province offrono gli stessi standard. Una cl ...