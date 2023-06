Palermomania | rifondazione o continuità | il Palermo che verrà | Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 giugno 2023) 2023-06-01 11:02:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Se si dovrà continuare, sarà con la C maiuscola… quella di Corini. Il filo che lega questoa quello chesi chiama Eugenio, per l’appunto. Da quanto filtra da Viale del Fante, non c’è alcun dubbio sulla permanenza dell’allenatore che ha condotto i rosanero verso una tranquilla salvezza. Con buona pace di una gran fetta della tifoseria. C’è da dire che, riferendoci ai supporters, non proprio tutti hanno preso “a genio” la conferma del “Genio” in panchina: il cammino altalenante del girone di ritorno non ha entusiasmato i tifosi, che si aspettavano un bis del percorso che ha portato ai Playoff (poi vinti) di Serie C, con la ciliegina sulla torta dell’harakiri casalingo contro il Brescia. Ma le dichiarazioni del tecnico ...