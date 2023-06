Palermo | da assolto 49enne resta ai domiciliari per due anni | l' avvocato era morto

commenta Siamo a Giardinello, provincia di, il 25 settembre 2020. Un uomo, all'epoca 47enne, viene fermato con l'accusa di stalking. L'arrestato, una persona che presentava disturbi mentali, viene sottoposto a misura cautelare, ma il ...Un 49enne di Giardinello, nel palermitano, nonostante fosse statoè rimasto ai domiciliari per quasi due anni. L'uomo è stato sottoposto a misura cautelare il 25 settembre 2020, ma quasi un anno dopo, il 19 maggio del 2021, gli è arrivata l'assoluzione in ...Il 19 maggio del 2021 vienein primo grado per incapacità di intendere e volere e viene disposta la misura di sicurezza del ricovero in una struttura assistita. Ma il provvedimento non è mai ...

