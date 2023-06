Palazzo Reale di Napoli | red carpet e ingressi gratuiti nel ponte di giugno

Di qui la stretta varata daMosti 'nell'interesse del traffico e della pubblica incolumità',... Per garantire l'applicazionedel divieto, sarà acquistato un dispositivo elettronico per la ...Pochi tuttavia penseranno alla geopolitica oggi quando le auto rosse della scortalasceranno ilZahran per accompagnare i novelli sposi alla residenza dell'Al Husseiniya dove si terrà ...Alle 19 alla Manica del Mosca della Cavallerizzasi esibirà l'Orchestra del Conservatorio di ... Resteranno apertiMadama, MAO e GAM, che accoglieranno i visitatori anche nelle giornate di ...

Napoli, Palazzo Reale: red carpet, biglietti "da scudetto" e ingressi gratuiti nel ponte di giugno La Repubblica

Il Masterplan della Reggia e Parco di Monza è stato presentato ieri a Palazzo Lombardia. 270 pagine, suddivise in 7 capitoli e 55 milioni di euro per cambiare il volto del gioiello della Brianza. Sul ...Ieri a Palazzo Lombardia l’approvazione del programma partito dall’accordo del 2017. Un lavoro di 265 pagine che affronta i problemi a 360 gradi, già impegnato un terzo dei fondi.