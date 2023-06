Pagelle Siviglia-Roma | Smalling all’ultimo tuffo 7 | gli errori di Ibanez 4 | 5 Spinazzola punto debole

Bono 6: una serata quasi da spettatore, anche quando Dybala lo trafigge con un diagonale su cui non può far molto. Jesus Navas 6: il nuovo ruolo di terzino che si è costruito in ...Ilbatte la Roma ai rigori e vince l'Europa League Ledi- Roma - Le reazioni Mourinho attacca la società, Ai giocatori: "Non piangete" Mourinho va o resta alla Roma I ...Tabellino e(4 - 2 - 3 - 1): Bounou 7; Navas 6 (dal 95' Montiel), Badé 5, Gudelj 6 (dal 127' Marcao), Telles 6 (dal 95' Rekik 6) ; Fernando 6 (dal 128' Jordan), Rakitic 5,5; Óliver 5 ...

Siviglia-Roma, le pagelle: prova titanica di Smalling (7,5). Spinazzola (5) soffre La Gazzetta dello Sport

Le pagelle dei quotidiani dopo Siviglia-Roma: Chris Smalling e Paulo Dybala i migliori tra i giallorossi Siviglia-Roma, i giallorossi perdono la finale di Europa League lottando e arrendendosi soltant ...Ottima la prova del centrale inglese così come quella del fantasista argentino. Male Wijnaldum con un ingresso in campo molto deludente ...