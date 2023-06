Orietta Berti compie 80 anni | auguri all' usignolo che si è trasformato in icona del mainstream

Fotogallery - Gli 80 anni diSU INSTAGRAM Fotogallery - Sabrina Salerno e la perizia: 'Il seno non è rifatto' GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Damiano il trasformista dei Maneskin LE IMMAGINI Fotogallery - Keanu ..." Finché la barca va, lasciala andare " cantavanel lontano 1971: e oggi, la sua barca, continua ad andare a vele spiegate.compie 80 anni. E di questi 80 ben 58 li dedicati alla carriera musicale diventando nel tempo ...Cantante amata in tutto il mondo, opinionista, attrice e anche showgirl:da decenni è un punto di riferimento per gli italiani. I numeri parlano chiaro: oltre 350 brani incisi, le sue canzoni pubblicate in oltre 40 Paesi, 16 milioni di dischi venduti, 9 ...

Auguri a Orietta Berti, l'icona pop ha 80 anni la Repubblica

Orietta Berti, artista senza tempo, che abbraccia tutte le generazioni: grazie a Mille, il singolo inciso con Fedez e Achille Lauro, è anche un'icona pop tra i più giovani. E, come ha detto Fiorello, ...Per la Berti fu uno shock affrontato con la sua tipica discrezione ... Fazio l'ha fatta entrare spesso nella compagnia di giro dei suoi programmi, ma Orietta ha nel curriculum anche "Domenica In", ...