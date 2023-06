Oriana e Daniele | ecco i nuovi retroscena sulla loro rottura | “Lui faceva cose brutte perché non sapeva come lasciarmi”

(Di giovedì 1 giugno 2023)Marzoli ha raccontato altrisuaconDal Moro, dopo essersi conosciuti e piaciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 7.Secondo, infatti, il suo ex fidanzato l’avrebbe voluta diversa: “Ma se tu vuoi sempre trovare ragazzequelle che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nella notte,Marzoli eDal Moro sono tornati a parlare della fine della loro storia d'amore, nata nella recente edizione del Gf Vip 6 Gf Vip, continuano gli sfoghi diMarzoli eDal ...Marzoli ha raccontato altri retroscena sulla sua rottura conDal Moro , dopo essersi conosciuti e piaciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ., ecco i nuovi retroscena sulla loro rottura Secondo, infatti, il suo ex fidanzato l'avrebbe voluta diversa: "Ma se tu vuoi sempre trovare ragazze come quelle che hai avuto in ...... aria di crisi SU CANALE 5 'Isola die famosi', le emozioni della settima puntata ESTATE DA SINGLE Fotogallery -Marzoli eDal Moro, amore al capolinea ISOLA DEI FAMOSI Fotogallery - ...

Antonella Fiordelisi accusata della rottura tra Oriana e Daniele Radio 105

Nella notte, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati a parlare della fine della loro storia d'amore, nata nella recente edizione del Gf Vip 6.La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è arrivata al capolinea tra accuse sui social network e due diverse versioni dei fatti. Ecco cosa è successo ...