Oppenheimer | svelato il rating e nuovi dettagli della versione IMAX del film di Christopher Nolan

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il, diretto da, ha ora unufficiale e online sono stati svelati inoltre degli interessantisulla, il nuovodi, ha ora unufficiale: ilè stato considerato Rated R, e quindi vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. Un'opera del regista non otteneva questa classificazione dai tempi di Insomnia, arrivato nelle sale nel 2002. Alcune curiosità sulL'Associated Press ha inoltre condivisoriguardanti, la cui durata supera tutti gli ...

... parlando del periodo precedente alle riprese di Barbie , hache insieme a Margot Robbie ... Barbie contro, Matt Damon invoca la tregua: "Si può andare al cinema due volte in un ...... il biopic racconterà la vita di Robert, inventore della bomba atomica e il cast è ... Intervistato da Vanity Fair , Matt Damon hache non riesce davvero ad afferrare il senso di ...Robert(interpretato da Cillian Murphy ), sul Progetto Manhattan e sulla creazione della bomba atomica , haun espediente usato sul set per rafforzare l'autenticità della ...

Oppenheimer: svelato il rating e nuovi dettagli della versione IMAX ... Movieplayer

Christopher Nolan ha raccontato qualche dettaglio della realizzazione del film Oppenheimer in una nuova featurette e il video svela come è stata usata la tecnologia IMAX.In una recente intervista, Matt Damon ha espresso la sua opinione sulla rivalità tra Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig. Ecco cosa ha raccontato.