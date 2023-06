Omicidio Sacchi | confermata la pena per il killer | ridotta quella per il complice Rissa tra i parenti nei corridoi della Corte d’appello

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ladi Roma ha confermato l’impianto accusatorio per l’di Luca, il 25enne ucciso a Roma nell’ottobre del 2019. I giudici hanno ribadito i 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell’, e hanno ridotto a 14 anni e 8 mesi laper il suonell’aggressione, Paolo Pirino, così come per Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto. Per la fidanzata di, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazionelegge sugli stupefacenti, i giudici hanno ribadito una condanna a 3 anni. Momenti di forte tensione, con una vera e propriatra i familiari di alcuni imputati, dopo la sentenza di appello per la vicenda legata all’di Luca ...

