Omicidio Sacchi | condanne confermate Rissa nei corridoi del tribunale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Confermata la condanna a 27 anni per Del Grosso, autore materiale dell'. Pena ridotta per Pirino e De Propris. Momenti di forte tensione fra amici e parenti degli imputati dopo la lettura della sentenza

Confermata la condanna a 27 anni per Del Grosso, autore materiale dell'omicidio. Pena ridotta per Pirino e De Propris. Momenti di forte tensione fra amici e parenti degli imputati dopo la lettura dell ...Rissa nei corridoi della Corte di Appello di Roma dopo la sentenza per l’omicidio di Luca Sacchi in cui sono state confermate due condanne e ridotte per altri due imputati.