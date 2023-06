Omicidio Luca Sacchi | condanne confermate per Del Grosso e Anastasiya Rissa in tribunale dopo la sentenza

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 giugno 2023) Confermato in Appello l’impianto accusatorio per l’di, avvenuto il 23 ottobre del 2019 davanti ad un pub nella zona Colli Albani. Ildi Roma ha ribadito la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del, autore materiale dell’, e a 3 anni per la fidanzata,Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti. Mentre per gli altri due, Paolo Pirino, complice di Del, e Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto, i giudici hanno deciso di ridurre la pena a 14 anni e 8 mesi. In mattinata il procuratore generale aveva sollecitato la conferma delledi primo grado.ladi Appello – scrive Repubblica – ...